(Di giovedì 30 settembre 2021) Ladi9 è stata apprezzata da, soprattutto per la ricarica rapida: ecco cosa va bene e cosa meno. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : La batteria di OnePlus 9 fa un’ottima figura su DxOMark nel suo segmento #oneplus #oneplus9 - Bianca34874951 : RT @SantucciFulvio: Quasi pronto a salutare Oneplus 6, dopo tre anni e mezzo di servizio ineccepibile a causa della batteria ormai troppo a… - mlbarza : @SantucciFulvio Anche io da possessore di OnePlus 6 ho notato nelle ultime settimane un crollo verticale della dura… - la_stordita : RT @SantucciFulvio: Quasi pronto a salutare Oneplus 6, dopo tre anni e mezzo di servizio ineccepibile a causa della batteria ormai troppo a… - SantucciFulvio : Quasi pronto a salutare Oneplus 6, dopo tre anni e mezzo di servizio ineccepibile a causa della batteria ormai trop… -

Ultime Notizie dalla rete : batteria OnePlus

Androidworld

Nulla di drammatico ma ci sono competitor diretti, citiamo ad esempioNord 2 , che appaiono ... AUTONOMIA E RICARICA Laè da 4.500 mAh e consente di guardare tranquilli anche alle ......portentosa che viene supportata dalla Warp Charge da 65T : in 15 minuti ottieni una giornata di autonomia. Hai ancora dubbi? Allora scopri tu gli ultimi dettagli e acquista il tuo9 ...Wiko ha presentato il nuovo Y62 Plus, in questa versione dotato di un'affidabile batteria da 3000mAh, memoria interna da 32GB e velocità 4G. Con il suo display da ...OnePlus 9 è disponibile su Amazon a un prezzo che è davvero da cogliere al balzo: lo acquisti e lo paghi con rate senza interessi.