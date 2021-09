Incidente per Shakira, aggredita dai cinghiali: “Mi hanno distrutto” (Di giovedì 30 settembre 2021) Brutto colpo per Shakira: la cantante colombiana è stata aggredita dai cinghiali durante una passeggiata con il figlio, ma non è la prima volta succede. I parchi di Barcellona non… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 30 settembre 2021) Brutto colpo per: la cantante colombiana è statadaidurante una passeggiata con il figlio, ma non è la prima volta succede. I parchi di Barcellona non… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it.

Advertising

poliziadistato : #Truffeanziani Condividete con i vostri anziani i raggiri più usati dai truffatori: ??il controllo per la purezza d… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Incidente con la sua Ferrari per Arthur: è illeso ? - ossob_ : @itsbeashere un pericolo per gli altri piloti? per cosa? ha avuto un incidente da solo mentre ci sono piloti bella… - muoversintoscan : ? In #A11, 5 km di coda per incidente al km 35 tra Pistoia e Montecatini in direzione Pisa. Rallentamenti per cur… - MyWayASPI : ?? AGGIORNAMENTO A11 FIRENZE-PISA NORD ?? Pisa CODA di 5 km per incidente tra Pistoia e Montecatini Terme dal km 29 -