Incendio nella baraccopoli di Campobello di Mazara | morto un bracciante In 50 bloccano la strada | “Vogliamo sistemazione dignitosa”

È scoppiato un Incendio all'interno del campo di migranti nell'ex Calcestruzzi Selinunte, non lontano da Castelvetrano, nel Trapanese. Un uomo di origini sub-sahariane è stato trovato morto dai vigili del fuoco. Il rogo, stando alle prime ricostruzioni, è divampato per cause accidentali nelle ore serali del 29 settembre. L'ex Calcestruzzi è da tempo abbandonata e da anni viene occupata dai migranti che raggiungono Campobello di Mazara per la raccolta delle olive. Già per la nuova campagna di raccolta avevano allestito tende di fortuna e alloggi di cartone, eternit e legno. La maggior parte distrutta dal fuoco. In molti sono riusciti a mettersi in salvo, uscendo in tempo prima che le fiamme avvolgessero l'intera area della struttura, circa tremila metri quadri. Si sono riversati in strada, dove hanno ...

