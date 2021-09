In progetto una serie live-action tratta dall’anime Aeon Flux

Leggi su wired

(Di giovedì 30 settembre 2021) In principio fu unaanimata:è stato unall’avanguardia lanciato da Mtv negli Stati Uniti nel 1991 e consisteva in unaanime creata dall’animatore Peter Chung che ricalcava i grandi classici dell’animazione fantascientifica giapponese. Ambientata in un futuro distopico in cui si contrappongono la città anarchica di Monica e quella orwelliana di Bregna, vede come protagonista l’agente segreto in stile dominatrix, la quale deve infiltrarsi nelle istituzioni di Bregna per rovesciarle, nonostante l’opposizione del suo acerrimo nemico (ma anche amante) Trevor Goodchild. A trent’anni dal debutto deld’animazione ora la piattaforma di streaming Paramount+ sta pensando a una versione ...