I Reels di Instagram arrivano nel News Feed di Facebook (Di giovedì 30 settembre 2021) Adesso che i Reels saranno presenti anche nel News di Facebook, potremmo dire che i video brevi che scorrono uno dopo l’altro non saranno più un’esclusiva di Instagram. Ma sarebbe sbagliato, perché anche Instagram – a sua volta – si è liberamente ispirato altrove quando ha introdotto questa funzionalità. E lo ha fatto copiando e incollando il modello TikTok. LEGGI ANCHE > Da ora sarà un po’ come fare i Reels anche su Tinder Reels nel News di Facebook Come segnala Engadget, a partire dal 29 settembre, Facebook sta ampliando lo spazio dei Reels, con una novità: gli utenti potranno crearli direttamente da Facebook e questi appariranno in tutti i News degli utenti. ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 30 settembre 2021) Adesso che isaranno presenti anche neldi, potremmo dire che i video brevi che scorrono uno dopo l’altro non saranno più un’esclusiva di. Ma sarebbe sbagliato, perché anche– a sua volta – si è liberamente ispirato altrove quando ha introdotto questa funzionalità. E lo ha fatto copiando e incollando il modello TikTok. LEGGI ANCHE > Da ora sarà un po’ come fare ianche su TinderneldiCome segnala Engadget, a partire dal 29 settembre,sta ampliando lo spazio dei, con una novità: gli utenti potranno crearli direttamente dae questi appariranno in tutti idegli utenti. ...

Advertising

giornalettismo : L'ingresso dei Reels anche su #Facebook è l'ennesimo tentativo di raggiungere #TikTok Ma siamo sicuri che i giovani… - Livia_2802 : Ora io non vorrei dire, però. INSTAGRAM la finisci di mandarmi reels su studio/appunti. Lo so che non ho fatto gli… - RodriguezAmadeo : Llego a ver otro reels de ' Messi Messi Messi Messi, ankara Messi ankara Messi ankara Messi, turururu..' desinstalo instagram - StevLova : ho appena scoperto come fare i Reels su instagram....sembro un bambino rincoglionito. Addio! - apclick : RT @postpickr: #Instagram sta testando un'opzione #Montaggio, che consentirebbe agli utenti di convertire i fotogrammi di Instagram #Storie… -