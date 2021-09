Guidonia (Roma), insulti e minacce a Vittorio Brumotti: "Sei un infame" (Di giovedì 30 settembre 2021) Vittorio Brumotti torna a ' Striscia la Notizia ' e continua la sua battaglia per liberare dalla droga le piazze di spaccio italiane. L'inviato del tg satirico, dopo le numerose segnalazioni, si reca ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 30 settembre 2021)torna a ' Striscia la Notizia ' e continua la sua battaglia per liberare dalla droga le piazze di spaccio italiane. L'inviato del tg satirico, dopo le numerose segnalazioni, si reca ...

Advertising

tuttopuntotv : Brumotti torna con forza contro lo spaccio di droga nel centro di Guidonia (Roma) #Canale5 #StrisciaLaNotizia… - EAniballi : #Rifiuti #Tmb #Rida #Aprilia #Terra #Barber #Guidonia #Inviolata #Raggi #Roma Guidonia – Barbet nella bufera, «un g… - Aprilia_News : I rifiuti di Guidonia ad Aprilia? Terra: no allo scaricabarile di Roma e Provincia - BasketMagazine : New post: Eurobasket Roma, Buonamici: “Veroli sarà il campo per le prime due partite, poi potremmo trasferirci a Gu… - babifar22 : @simone_dela Dovrei essere Guidonia (per coerenza e provenienza) e ti giuro che fa paura. Prova a chiedere a uno di… -