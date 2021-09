Dan | il superdotato? Tutto per mia moglie | scelta estrema | il caso intimo che sconvolge l' Australia

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 settembre 2021) Essere superdotati, il sogno di molti uomini? Forse sì... Eppure, una curiosa vicenda che arriva dall', dimostra come le dimensioni possano trasformarsi in un problema. Anzi, in un grosso problema. La vicenda, suo malgrado, è quella di Dan. Una vicenda che viene rilanciata dal Daily Mail e dunque da Dagospia, che traduce il breve articolo. Si diceva, Dan: uomo di Sydney e papà di tre figli, il quale ha raccontato a una trasmissione radiofonica di essersi sottoposto a un intervento chirurgico per la riduzione del pene. Il, per rendere felice sua, alla quale la "sovradotazione" di Dan causava dolorosi problemi. Per inciso, non si tratta di una coppia di novellini: i due infatti sono sposati dalla bellezza di 21 anni, ma ora la consorte proprio non ce la faceva più. E così, in una intervista radiofonica ...