Craxi: Per la Capitale è giunta l’ora del cambiamento (Di giovedì 30 settembre 2021) Craxi (Psi), per la Capitale è giunta l’ora del cambiamento. I socialisti torneranno protagonisti – “Il garofano torna protagonista nella Capitale con un programma ambizioso che punta sul rilancio delle periferie, sul lavoro e sulle opportunità per i giovani. Saremo al fianco di Roberto Gualtieri perché crediamo che possa essere davvero il sindaco del cambiamento dopo anni bui per Roma”. Così Bobo Craxi (nella foto) capolista del Psi per l’assemblea capitolina, nel comizio conclusivo della campagna elettorale in corso a piazza Vidoni, al fianco del candidato sindaco Roberto Gualtieri. “Sentiamo il dovere – continua Craxi – di riportare Roma al livello delle grandi capitali mondiali. Lo faremo con un programma concreto che punta ai ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 settembre 2021)(Psi), per ladel. I socialisti torneranno protagonisti – “Il garofano torna protagonista nellacon un programma ambizioso che punta sul rilancio delle periferie, sul lavoro e sulle opportunità per i giovani. Saremo al fianco di Roberto Gualtieri perché crediamo che possa essere davvero il sindaco deldopo anni bui per Roma”. Così Bobo(nella foto) capolista del Psi per l’assemblea capitolina, nel comizio conclusivo della campagna elettorale in corso a piazza Vidoni, al fianco del candidato sindaco Roberto Gualtieri. “Sentiamo il dovere – continua– di riportare Roma al livello delle grandi capitali mondiali. Lo faremo con un programma concreto che punta ai ...

