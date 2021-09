Commisso su Vlahovic: “Come si fa a non firmare un contratto così?” (Di giovedì 30 settembre 2021) Il patron dei viola Rocco Commisso, a margine di un evento a Firenze, si è fermato a parlare di calcio. Commisso si è detto infastidito … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 30 settembre 2021) Il patron dei viola Rocco, a margine di un evento a Firenze, si è fermato a parlare di calcio.si è detto infastidito … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Ultime Notizie dalla rete : Commisso Vlahovic Fiorentina, Commisso sul rinnovo di Vlahovic: "Offerti 40 milioni lordi in 5 anni, sta rischiando" Nella sua intervista rilasciata a margine del Premio Nereo Rocco a Firenze, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, parlando del rinnovo di Dusan Vlahovic, ha rilasciato anche alcune dichiarazioni sulla trattativa che non è ancora decollata del tutto: 'Sono mesi che ci stiamo lavorando, un giorno siamo ...

Rinnovo Vlahovic, super offerta della Fiorentina: Commisso svela le cifre Commisso parla del rinnovo di Vlahovic e rivela la proposta economica che la Fiorentina ha formulato per avere il sì alla firma del serbo. Tra i giovani talenti più importanti in Serie A c'è ...

Commisso su Vlahovic: “Come si fa a non firmare un contratto così?” Il patron dei viola Rocco Commisso, a margine di un evento a Firenze, si è fermato a parlare di calcio. Commisso si è detto infastidito dal mancato ...

Commisso: "Situazione Vlahovic mi sta infastidendo, offerti 40 milioni lordi. Nemmeno per Batistuta" “Un po’ sì, la Fiorentina non è solo Vlahovic, c’è il gruppo e lo vogliamo mantenere concentrato” Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato a 360° della trattativa del rinnovo di Vlah ...

