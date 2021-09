(Di giovedì 30 settembre 2021) Un 80enne è morto a Soverato () dopo essere stato investito da un’auto. L’uomo stavando la, quando l’auto in transito lo ha investito non lasciandogli scampo nonostante l’arrivo dei soccorsi. Trasferito in ospedale, infatti, l’80enne è deceduto poco dopo. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri per i rilievi. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

lifestyleblogit : Catanzaro, anziano travolto e ucciso mentre attraversa la strada - - fisco24_info : Catanzaro, anziano travolto e ucciso mentre attraversa la strada: A Soverato - italiaserait : Catanzaro, anziano travolto e ucciso mentre attraversa la strada - Strill_it : Incidente stradale – Anziano muore travolto da un’auto - impaziente0 : @TizioX Ecco, già vedo come il vaccino ha corrotto lo spirito puro. prima di ristoranti e parrucchieri vanno nomina… -

Ultime Notizie dalla rete : Catanzaro anziano

Entilocali-online

- Un uomo di 80 anni è morto dopo essere stato investito da un'autovettura a Soverato, nel ... Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale Compagnia, l', un falegname noto in ...Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale Compagnia, l', un falegname noto in ... nella galleria Bellino, prima della rampa di uscita dalla superstrada a. Coinvolta una ...Catanzaro - “Il contributo dei nonni alla vita delle famiglie e della società è da sempre al centro della ricorrenza istituita con Legge 31 luglio 2005, n. 159 proprio per sottolineare la centralità d ...La presidente Stancato: «Se si riesce a promuovere questo cambiamento culturale, possiamo trasformare la sfida dell'invecchiamento della popolazione in un'opportunità per tutti» ...