Britney Spears è libera dalla tutela di suo padre | le reazioni delle star della musica

Il padre di Britney Spears ha perso la tutela legale della figlia e la notizia ha provocato le reazioni felici di fan e celebrità, tra cui Cher. Dopo oltre 13 anni, Britney Spears è finalmente libera. Suo padre Jamie, infatti, ha perso la tutela legale nei suoi confronti. Come prevedibile, la notizia ha scatenato l'entusiasmo dei fan della cantante ed ha provocato le reazioni di diverse celebrità, tra cui Cher e Dionne Warwick. Sono trascorsi ormai anni da quando i fan di Britney Spears hanno dato vita al movimento #FreeBritney, con l'intento di supportare la popstar statunitense e tenere i riflettori ...

Agenzia_Ansa : Jamie Spears è stato sospeso dal ruolo di tutore legale della figlia #Britney. Lo ha deciso la giudice della Superi… - ilpost : Il padre di Britney Spears, James Spears, non sarà più il tutore legale della figlia - repubblica : Vittoria legale per Britney Spears: il padre della popstar sospeso dal ruolo di tutore - chat_paresseux : RT @xboobsrita: Britney Spears è finalmente libera ?? #FreeBritney - infernapesboy : RT @ilpost: Il padre di Britney Spears, James Spears, non sarà più il tutore legale della figlia -