Bernardeschi falso nove | la pazza idea che funziona

Allegri scommette tutte le fiches su Federico, l'intuizione si rivela giusta e Max porta a casa un successo importantissimo al secondo giro della roulette della Champions. Il numero venti bianconero è il vero uomo chiave del match, ...Per far fronte alle assenze, quindi, il tecnico toscano si è affidato al 4 - 3 - 3 (che spesso si convertiva in un 4 - 4 - 1 - 1) connove con Chiesa e Cuadrado sugli esterni. A ...Nell’assetto scelto da Allegri senza centravanti veri, l’azzurro ha iniziato a riprendersi la Juve dopo il riscatto in Nazionale. E in carriera non è la prima volta che viene utilizzato ...I quotidiani esaltano la sua prestazione: per Tuttosport e Corriere dello Sport è da 7,5, Gazzetta gli dà un 6,5 La prestazione di Federico Bernardeschi contro il Chelsea ha convinto tutti: i quotidia ...