Bergomi: "Osimhen è un po' sporco nel tocco, ma il resto c'è tutto!" (Di giovedì 30 settembre 2021) Durante il prepartita di Napoli-Spartak Mosca, su Sky, è intervenuto l'ex calciatore, ora giornalista ed opinionista, Giuseppe Bergomi. Si è soffermato sulle qualità di Osimhen e gli effetti della guida di Spalletti sulla squadra. Queste le sue parole: "Spalletti è un allenatore molto bravo nel costruire la squadra sulle linee di passaggio e per favorire, soprattutto, i movimenti degli attaccanti". "Hai detto bene, ogni tanto Osimhen è un po’ sporco nel tocco, possiamo dirlo. Anche io penso sia l’attaccante che domina di più fisicamente le partite, perché il Napoli ti permette di fare una partita a difesa bassa, vedi la Sampdoria, e lui ti attacca lo spazio, non lo prendi più. Attacchi la difesa schierata, alzi la palla e ti fa gol di testa. Poi negli uno due sembra anche ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 30 settembre 2021) Durante il prepartita di Napoli-Spartak Mosca, su Sky, è intervenuto l'ex calciatore, ora giornalista ed opinionista, Giuseppe. Si è soffermato sulle qualità die gli effetti della guida di Spalletti sulla squadra. Queste le sue parole: "Spalletti è un allenatore molto bravo nel costruire la squadra sulle linee di passaggio e per favorire, soprattutto, i movimenti degli attaccanti". "Hai detto bene, ogni tantoè un po’nel, possiamo dirlo. Anche io penso sia l’attaccante che domina di più fisicamente le partite, perché il Napoli ti permette di fare una partita a difesa bassa, vedi la Sampdoria, e lui ti attacca lo spazio, non lo prendi più. Attacchi la difesa schierata, alzi la palla e ti fa gol di testa. Poi negli uno due sembra anche ...

Advertising

Spazio_Napoli : Bergomi: 'Osimhen è un po' sporco nel tocco, ma il resto c'è tutto!' - CalcioNapoli24 : - infoitsport : Bergomi: 'Osimhen determinante per il Napoli, migliorerà in allenamento i suoi difetti' - phierpez : Bergomi: 'Osimhen determinante per il Napoli, migliorerà in allenamento i suoi difetti' - CalcioNapoli24 : -