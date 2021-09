Bergamo, scontro auto-moto in via Calvi: 20enne ferito (Di giovedì 30 settembre 2021) Bergamo. Un ragazzo di 20 anni ferito, anche se in modo non grave. È il bilancio dell’incidente di giovedì mattina in via Calvi a Bergamo. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro, avvenuto intorno alle 12.15 all’incrocio con via Palazzolo, di fronte al ristorante indiano Shiva. Secondo le prime informazioni, il ragazzo era a bordo di una moto che si è scontrata con una vettura. Il giovane è finito a terra e dopo le prime cure sul posto da parte dei sanitari del 118, è stato trasportato in ambulanza in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni: non sarebbe in pericolo di vita. Per i rilievi di legge è intervenuta la polizia locale. Leggi su bergamonews (Di giovedì 30 settembre 2021). Un ragazzo di 20 anni, anche se in modo non grave. È il bilancio dell’incidente di giovedì mattina in via. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro, avvenuto intorno alle 12.15 all’incrocio con via Palazzolo, di fronte al ristorante indiano Shiva. Secondo le prime informazioni, il ragazzo era a bordo di unache si è scontrata con una vettura. Il giovane è finito a terra e dopo le prime cure sul posto da parte dei sanitari del 118, è stato trasportato in ambulanza in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni: non sarebbe in pericolo di vita. Per i rilievi di legge è intervenuta la polizia locale.

