Autogrill | ricavi dei primi 8 mesi saliti a 1 | 5 miliardi di euro

Advertising

DividendProfit : Autogrill, ricavi in aumento nei primi otto mesi del 2021 - teknoproblem : $AGL - Autogrill: 1* sem. ricavi a 1,5 mln (9,3% a/a) - teknoproblem : $AGL - Autogrill: 1* sem. ricavi a 1,5 mld (+9,3% a/a) - Andreacocco87 : ?? Attenzione oggi: - dato tedesco ???? previsto alle 9:55 sull'occupazione - notizie sul GDP (Gross Domestic Produc… -

Ultime Notizie dalla rete : Autogrill ricavi

in crescita per, che ha annunciato di avere chiuso i primi 8 mesi del 2021 (al 31 agosto 2021) conpari a 1.500,1 milioni di euro. Una crescita sensibile rispetto allo stesso ...ha chiuso i primi otto mesi conper 1,5 miliardi, in crescita del 9,3% su base annua. In miglioramento l' Ebit underlying pari a - 28 milioni, rispetto a un rosso per 332,2 milioni al ...Buoni risultati per Autogrill, che al 31 agosto ha segnato un incremento nei ricavi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente ...(Teleborsa) - Autogrill ha chiuso i primi otto mesi con ricavi per 1,5 miliardi, in crescita del 9,3% su base annua. In miglioramento l'Ebit underlying pari a -28 milioni, rispetto a un rosso per 332, ...