ATP Sofia 2021 | Gael Monfils affronterà Gianluca Mager nei quarti di finale | ko Alex de Minaur

(Di giovedì 30 settembre 2021) Il quadro è quasi completo. In attesa di quello che farà Jannik Sinner contro il bielorusso Egor Gerasimov, una larga percentuale di qualificati aididell’ATP di(Bulgaria) è nota. Cominciamo da chi andrà al prossimo turno senza dover risentire di nulla dal punto di vista fisico, ovvero la testa di serie n.2. Il ritiro del bielorusso Ilya Ivashka (n.45 del ranking) ha spianato la strada al transalpino (n.20 del ranking) che dunquenel prossimo round l’altro azzurro, vittorioso ieri contro il serbo Miomir Kecmanovic. Si prevede un gran match, con il ligure che vorrà far valere il suo grande stato di forma messo in mostra sul cemento bulgaro. Nel derby serbo Filip Krajinovic (n.37 del ranking) ...

Ultime Notizie dalla rete : ATP Sofia

Sinner - Gerasimov è un match valido per gli ottavi di finale dell'di: analisi, pronostici, diretta tv e streaming. Jannik Sinner torna in campo con due obiettivi: il primo, quello principale, di difendere il titolo conquistato proprio a, lo scorso ...Jannik Sinner oggi se la vede con Egor Gerasimov al secondo turno dell'250 di2021 , evento di scena in Bulgaria. L'azzurro tenta la difesa del titolo conquistato lo scorso anno. Il suo cammino comincia contro il bielorusso, avversario tutt'altro che agevole ...Il quadro è quasi completo. In attesa di quello che farà Jannik Sinner contro il bielorusso Egor Gerasimov, una larga percentuale di qualificati ai quarti di finale dell'ATP di Sofia (Bulgaria) è nota ...Il live e la diretta testuale della sfida tra Jannik Sinner ed Egor Gerasimov, valevole per il secondo turno dell'Atp 250 di Sofia 2021. Aggiornamenti in tempo reale ...