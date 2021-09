Albarella sulla Coppa d' Africa | Il Napoli deve rispettare alcuni obblighi

(Di giovedì 30 settembre 2021) Eugenio, preparatore atletico, ha rilasciato delle dichiarazioni in diretta a Radio Kiss Kissdurante la trasmissione "Radio Goal". Tra le altre cose, si è discusso della possibilità del club di De Laurentiis di impedire ai prorpi calciatori di partecipare alad'. Di seguito quanto evidenziato: "Osimhen? I nigeriani sono esplosivi, velocissimi con le loro lunghe leve. Lui rispecchia la sua estrazione, ma ha qualcosa in più: la determinazione di crescere giorno dopo giorno sfruttando i dettami di un maestro qual è oggi Spalletti". FOTO IMAGO "Lad’è organizzata dalla CAF, corrispondentena della UEFA. In queste competizioni c’è l’obbligo di concedere gli atleti, che sarebbero altrimenti addirittura squalificati. I ...

