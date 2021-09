Ad Anzio tutto pronto per “Nerone e il Palazzo Imperiale”, tra moda, storia e sapori (Di giovedì 30 settembre 2021) Anzio – “Nerone e il Palazzo Imperiale”, tra moda, storia e sapori. E’ il filo conduttore dell’evento, organizzato dall’IIS Apicio Colonna Gatti, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Città di Anzio, previsto per oggi, giovedì 30 settembre, dalle ore 17.30, al Parco Archeologico della Villa di Nerone. Il programma prevede la sfilata della collezione di abiti dell’antica Roma, curata dagli studenti dell’indirizzo “moda”; a seguire il contributo culturale del professor Clemente Marigliani “Caligola, Nerone e le vicende del Palazzo Imperiale”. Dalle 18.30, invece, l’aperitivo al tramonto, a cura degli studenti dell’indirizzo “Enogastronomia e Ospitalità ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 30 settembre 2021)– “e il”, tra. E’ il filo conduttore dell’evento, organizzato dall’IIS Apicio Colonna Gatti, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Città di, previsto per oggi, giovedì 30 settembre, dalle ore 17.30, al Parco Archeologico della Villa di. Il programma prevede la sfilata della collezione di abiti dell’antica Roma, curata dagli studenti dell’indirizzo “”; a seguire il contributo culturale del professor Clemente Marigliani “Caligola,e le vicende del”. Dalle 18.30, invece, l’aperitivo al tramonto, a cura degli studenti dell’indirizzo “Enogastronomia e Ospitalità ...

QUImadeinItaly : Ondina Anzio @anzioondina ID ANTICONTRAFFAZIONE N.17909 Il ristorante “Ondina” nasce ad Anzio nel 2020, con l’i… - LorellaBasso : @QuartoGrado ma la SR nettunense non va da Aprilia ad Arezzo! Va da Frattochie ad Anzio, tutto in provincia di Roma… - nellojay81 : Non potevo chiudere meglio questa stagione estiva , un pomeriggio davvero spettacolare trascorso con gli amici de l… -