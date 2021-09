Vale Lp, la giovane trapper a X-Factor: carriera e curiosità (Di mercoledì 29 settembre 2021) Chi è Vale Lp, la giovane trapper napoletana a X-Factor: carriera e curiosità, già molte le importanti collaborazioni. (Instagram)Tra coloro che stanno partecipando a questa edizione di X-Factor, c’è una giovanissima trapper, che però nella sua carriera si è torna già qualche importante soddisfazione. Stiamo parlando di Vale Lp, il cui nome all’anagrafe è Valentina Sanseverino. Classe ’99, la giovane cantante è di origini napoletane, ma vive nel casertano, e le origini della sua musica affondano addirittura nell’infanzia. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> X-Factor 2021, chi è Febe: cosa sapere sulla giovane cantante A 19 anni, nel ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Chi èLp, lanapoletana a X-, già molte le importanti collaborazioni. (Instagram)Tra coloro che stanno partecipando a questa edizione di X-, c’è una giovanissima, che però nella suasi è torna già qualche importante soddisfazione. Stiamo parlando diLp, il cui nome all’anagrafe èntina Sanseverino. Classe ’99, lacantante è di origini napoletane, ma vive nel casertano, e le origini della sua musica affondano addirittura nell’infanzia. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> X-2021, chi è Febe: cosa sapere sullacantante A 19 anni, nel ...

Advertising

Chribbo96 : @juventusfc Su un giocatore ci devi lavorare su tutto, non solo sulla testa, specialmente se questo è giovane, da f… - vabberaga : no vabbè raga ???? l'OMS ha appena dichiarato che ascoltare Giovane Fuoriclasse di Capo Plaza vale come terza dose pazzesco vi dico - iky94 : @datemicamomilla Credo che per scegliere di farsi 'guidare' da uno più giovane, sia necessaria una forte fiducia e… - mei_vale : @PsycheMax @alexbintqaboos1 Signor Max, io vedo una giovane donna a spasso per la città. Se non le piacciono, può i… - darivabeh : @aquagiugi Eeeh da giovane era bonazzo va, la teoria per cui la camicia a maniche corte fa schifo per lui non vale proprio -