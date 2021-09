Testimoniare a ogni costo (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il cinquantesimo anniversario della nascita di Medici senza frontiere è l’occasione per ripercorrere decenni di collaborazioni tra l’organizzazione umanitaria e la storica agenzia fotografica Magnum. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il cinquantesimo anniversario della nascita di Medici senza frontiere è l’occasione per ripercorrere decenni di collaborazioni tra l’organizzazione umanitaria e la storica agenzia fotografica Magnum. Leggi

Advertising

ReStartABDAC : RT @Sisma2016: “Esprimo gratitudine al Pres. Draghi per aver voluto testimoniare il dovere del ricordo delle vittime, come aveva già fatto… - Sisma2016 : “Esprimo gratitudine al Pres. Draghi per aver voluto testimoniare il dovere del ricordo delle vittime, come aveva g… - genovese53 : RT @riga_marco: Signore Gesù,sono qui nella mia stanza.Signore,rivolgo a Te la mia preghiera.Signore,riempi di pace il mio cuore.Signore,do… - VillaIsolina : RT @riga_marco: Signore Gesù,sono qui nella mia stanza.Signore,rivolgo a Te la mia preghiera.Signore,riempi di pace il mio cuore.Signore,do… - Annamar09456914 : RT @riga_marco: Signore Gesù,sono qui nella mia stanza.Signore,rivolgo a Te la mia preghiera.Signore,riempi di pace il mio cuore.Signore,do… -