Terence Hill: pronti due nuovi progetti per lui, eccoli (Di mercoledì 29 settembre 2021) Terence Hill ha lasciato la fiction di grande successo che lo vede nei panni del famoso Don Matteo: ecco tutti i nuovi progetti per l’attore Terence Hill ritorna in tvIl famosissimo attore protagonista di Don Matteo ha lasciato dopo tredici anni il suo ruolo da detective. Terence Hill, infatti, verrà sostituito da Raul Bova ma a quanto pare oltre a dedicarsi alla famiglia lo vedremo anche in altri due nuovi progetti. Vediamo insieme di cosa di tratta. Terence Hill dice addio al suo personaggio “Don Matteo” Un addio quello di Terence Hill da Don Matteo che sicuramente lascerà il segno. La quinta puntata sarà l’ultima dove ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 29 settembre 2021)ha lasciato la fiction di grande successo che lo vede nei panni del famoso Don Matteo: ecco tutti iper l’attoreritorna in tvIl famosissimo attore protagonista di Don Matteo ha lasciato dopo tredici anni il suo ruolo da detective., infatti, verrà sostituito da Raul Bova ma a quanto pare oltre a dedicarsi alla famiglia lo vedremo anche in altri due. Vediamo insieme di cosa di tratta.dice addio al suo personaggio “Don Matteo” Un addio quello dida Don Matteo che sicuramente lascerà il segno. La quinta puntata sarà l’ultima dove ...

chetempochefa : L’emozionante ultima scena di Terence Hill in Don Matteo, che lascia dopo 22 anni e 259 episodi ???? - Agenzia_Ansa : Terence Hill lascia Don Matteo, l'ultimo ciak dopo 20 anni. Il saluto della troupe. Al suo posto Raul Bova. #ANSA - Adnkronos : #TerenceHill lascia '#DonMatteo', finite le riprese della sua ultima scena. - redazionetvsoap : Notizie sul 'dopo #donmatteo'. Due nuovi progetti per #terencehill, ecco di cosa si tratta... - infoitcultura : Don Matteo 13, Raoul Bova sul set (e quella voce su come uscirà di scena Terence Hill…) -

Ultime Notizie dalla rete : Terence Hill Raoul Bova veste i panni di Don Massimo: "Un nuovo inizio" L'attore romano entrato nel cast dello storico Don Matteo dove subentra a Terence Hill, ma non lo sostituisce. Da quando Raoul Bova arrivato nel cast di Don Matteo i fan della serie sono sul chi va ...

Terence Hill torna al vecchio amore e si ributta nel western TGCOM Don Matteo, Giancarlo Magalli sarà nella fiction: ecco che cosa farà Terence Hill dopo vent’anni ha detto addio a “Don Matteo“. Nella nuova stagione della fiction saluterà il pubblico di Rai1 alla quarta puntata lasciando spazio a don Massimo, un sacerdote interpretato ...

