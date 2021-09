Star Wars: Andor – terminate le riprese (Di mercoledì 29 settembre 2021) Negli ultimi anni abbiamo avuto modo di assitere a una grande espansione, su piccolo e grande schermo, dell’universo di Star Wars. Nel 2016, appena quattro anni dopo l’acquisizione di Lucasfilm da parte della Disney, uscì nelle sale il primo degli spin-off cinematografici: Rogue One: A Star Wars Story. Quella che inizialmente si riteneva una storia autoconclusiva, agganciata nel finale a Episodio IV, avrà presto un prequel; almeno per uno dei personaggi principali della pellicola. Nella serie Star Wars: Andor ci verranno infatti mostrate le vicende legate a Cassian Andor, da cui prende il nome la serie stessa. Stando alle dichiarazioni di Diego Luna, l’attore protagonista, le riprese di Star Wars: ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 29 settembre 2021) Negli ultimi anni abbiamo avuto modo di assitere a una grande espansione, su piccolo e grande schermo, dell’universo di. Nel 2016, appena quattro anni dopo l’acquisizione di Lucasfilm da parte della Disney, uscì nelle sale il primo degli spin-off cinematografici: Rogue One: AStory. Quella che inizialmente si riteneva una storia autoconclusiva, agganciata nel finale a Episodio IV, avrà presto un prequel; almeno per uno dei personaggi principali della pellicola. Nella serieci verranno infatti mostrate le vicende legate a Cassian, da cui prende il nome la serie stessa. Stando alle dichiarazioni di Diego Luna, l’attore protagonista, ledi: ...

