Prof no vax e contro il Green Pass in aula a Udine, partono le verifiche dell'Università (Di mercoledì 29 settembre 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Ultime notizie: Il Burger King del Terminal Nord di Udine si rinnova e arriva anche il King Drive Si scontra con una bici sulla strada a Udine, 87enne rimane ferito ... Leggi su friulioggi (Di mercoledì 29 settembre 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Ultime notizie: Il Burger King del Terminal Nord disi rinnova e arriva anche il King Drive Si scontra con una bici sulla strada a, 87enne rimane ferito ...

Advertising

tagadala7 : RT @La7tv: #tagada Il prof. Matteo #Bassetti sulle posizione dei partiti politici nei confronti della vaccinazione #novax #tagadala7 #29set… - La7tv : #tagada Il prof. Matteo #Bassetti sulle posizione dei partiti politici nei confronti della vaccinazione #novax… - roberta650615 : RT @65_virna: Grazie prof Cacciari per avere sottolineato la malafede sulle informazioni di governo Grazie per avere sottolineato come no… - seolarecord : il prof è anche anti no vax ???????? bastq il mio preferito id die for him - Pierfanze208 : RT @65_virna: Grazie prof Cacciari per avere sottolineato la malafede sulle informazioni di governo Grazie per avere sottolineato come no… -