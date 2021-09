Post-Covid e blocco licenziamenti: “In due mesi un terzo delle cessazioni” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Bergamo. Tra luglio e la fine di agosto, con lo sblocco dei licenziamenti, in provincia di Bergamo sono state registrate circa 3 mila interruzioni di lavoro da parte delle aziende, contro i 5000 verificati tra gennaio e giugno. È la stima dell’ufficio vertenze della Cisl di Bergamo, che ha conteggiato le proprie azioni nei confronti di licenziamenti impugnati proprio nei due mesi estivi. Nel corso del 2021 in piena emergenza pandemica, il Governo ha allentato le restrizioni al divieto assoluto di licenziamento per motivi economici in vigore fino allo scorso 30 giugno. Dal primo luglio, le imprese industriali (ad eccezione del tessile) hanno potuto procedere ai licenziamenti, nonostante il pacchetto aggiuntivo di ammortizzatori forniti per il loro sostegno: “così – sottolinea Alberto ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 29 settembre 2021) Bergamo. Tra luglio e la fine di agosto, con lo sdei, in provincia di Bergamo sono state registrate circa 3 mila interruzioni di lavoro da parteaziende, contro i 5000 verificati tra gennaio e giugno. È la stima dell’ufficio vertenze della Cisl di Bergamo, che ha conteggiato le proprie azioni nei confronti diimpugnati proprio nei dueestivi. Nel corso del 2021 in piena emergenza pandemica, il Governo ha allentato le restrizioni al divieto assoluto di licenziamento per motivi economici in vigore fino allo scorso 30 giugno. Dal primo luglio, le imprese industriali (ad eccezione del tessile) hanno potuto procedere ai, nonostante il pacchetto aggiuntivo di ammortizzatori forniti per il loro sostegno: “così – sottolinea Alberto ...

