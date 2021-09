Pnrr, l’allarme della Corte dei Conti sulle frodi: Rischio? No, certezza (Di mercoledì 29 settembre 2021) La Corte dei Conti lancia l’allarme sulle truffe che saranno messe in atto con i fondi del Pnrr. Un Rischio? No, una certezza dice al ‘Sole 24 Ore‘ Angelo Canale, procuratore generale della Corte dei Conti. Che spiega così il motivo per cui sia già stato siglato un accordo, preventivo, con la Procura europea. I fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza fanno gola a molti. E c’è chi sta già apparecchiando la tavola a cui sedersi con forchetta e coltello. Più che Rischio di frodi sui fondi Pnrr, ”direi che c’è la certezza – avverte il procuratore generale della Corte dei Conti. – È quindi ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ladeilanciatruffe che saranno messe in atto con i fondi del. Un? No, unadice al ‘Sole 24 Ore‘ Angelo Canale, procuratore generaledei. Che spiega così il motivo per cui sia già stato siglato un accordo, preventivo, con la Procura europea. I fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza fanno gola a molti. E c’è chi sta già apparecchiando la tavola a cui sedersi con forchetta e coltello. Più chedisui fondi, ”direi che c’è la– avverte il procuratore generaledei. – È quindi ...

Advertising

SecolodItalia1 : Pnrr, l’allarme della Corte dei Conti sulle frodi: Rischio? No, certezza - giuliog : RT @lorenzobandera: In questa bella inchiesta di @CorriereBN - curata da @Secondowelfare - ho spiegato a @paolorivaz perché il #PNRR può (d… - RoccisanoF : RT @lorenzobandera: In questa bella inchiesta di @CorriereBN - curata da @Secondowelfare - ho spiegato a @paolorivaz perché il #PNRR può (d… - Secondowelfare : RT @lorenzobandera: In questa bella inchiesta di @CorriereBN - curata da @Secondowelfare - ho spiegato a @paolorivaz perché il #PNRR può (d… - lorenzobandera : In questa bella inchiesta di @CorriereBN - curata da @Secondowelfare - ho spiegato a @paolorivaz perché il #PNRR pu… -

Ultime Notizie dalla rete : Pnrr l’allarme Reddito di cittadinanza e Pnrr, l'allarme di Gratteri: «Dove c'è potere c'è 'ndrangheta» Quotidiano del Sud