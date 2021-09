Nadef 2021 | Draghi | “Economia meglio del previsto”

(Di mercoledì 29 settembre 2021) “Il quadro economico è di gran lunga migliore di quello che noi stessi pensavamo potesse essere 5 mesi fa”. Il premier Mariosi esprime così, presentando lain conferenza stampa a Palazzo Chigi. “La crescita per ilè del 6% invece di una ipotesi del 4,5% formulata 5 mesi fa. Il deficit rispetto al Prodotto interno lordo è 9,4% invece di 11,8% ed è anche in calo rispetto al 2020. Il debito pubblico anche è in lieve discesa”, dice il presidente del Consiglio. “C’è fiducia ora nell’Italia, tra gli italiani e nel resto del mondo verso l’Italia. Questa è un’altra notizia positiva. Il rimbalzo degli investimenti recupera tutto ciò che era stato perso lo scorso anno e anche di più”, afferma. In relazione allasottolinea che “dal problema dell’alto debito pubblico si esce ...

Per quanto riguarda la, il quadro economico è decisamente migliore, sostiene Draghi +6% invece del 4,5% previsto. Il debito pubblico è in discesa e questa, afferma il premier è la prima ...... scrive su Fb il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli doop che il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla. L'occupazione cresce neldel 6,5%, mentre nel 2020 era ...Per questo motivo bisognerà individuare in Legge di Bilancio 2022 delle misure che garantiscano una “crescita equa e sostenibile”. Nell’attesa che i dibattiti sulla Legge di Bilancio 2022 entrino nel ...'Abbiamo approvato la nota di aggiornamento al Def che contiene le previsioni del governo sull'andamento dell'economia e della finanza pubblica. Parlando dopo il via libera della Nadef, il premier ha ...