MILLY CARLUCCI | NON ABBIAMO PIÙ SOLDI | BALLANDO HA SUBITO UN TAGLIO DEL 15%

"MILLY CARLUCCI ha fatto un miracolo!", così commentava pochi giorni fa Carolyn Smith il pazzesco cast di BALLANDO con le Stelle. Cantanti, sportivi, attrici, modelli e influencer di indubbia popolarità, carattere e successo. Il tutto messo insieme nonostante un ulteriore TAGLIO al budget, come svela la conduttrice al settimanale Oggi. Il cast di BALLANDO è frutto di una congiunzione astrale fortunata. Non ABBIAMO avuto a disposizione più SOLDI, anzi, c'è stato un TAGLIO del 15% rispetto all'anno scorso. Non è la prima volta che la Rai taglia i costi dei programmi. Si tira la cinghia e questo già prima della pandemia. Per fortuna, nelle produzioni con capi-progetto come la CARLUCCI la resa finale e la qualità del prodotto non viene ...

