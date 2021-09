Mediaset, che stoccata alla concorrenza: “Non vedete più gli abbonati” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Mediaset lancia una bella stoccata alla concorrenza che non passa inosservata: ecco di che cosa si tratta. Saranno moltissimi i telespettatori a cui non è sfuggita la sottile e nemmeno troppo stoccata che Canale Cinque ha fatto ad una delle sue dirette concorrenti. Il tutto è successo in un programma di grande successo che va Leggi su youmovies (Di mercoledì 29 settembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.lancia una bellache non passa inosservata: ecco di che cosa si tratta. Saranno moltissimi i telespettatori a cui non è sfuggita la sottile e nemmeno troppoche Canale Cinque ha fatto ad una delle sue dirette concorrenti. Il tutto è successo in un programma di grande successo che va

Advertising

MediasetPlay : Ecco l'anticipazione della puntata di #LoveIsInTheAir che andrà in onda domani su #Canale5 e in streaming su Medias… - MediasetTgcom24 : Vaccini, Locatelli: 'Non scontato che giovani facciano terza dose' #francolocatelli - MediasetPlay : Se non riuscite a resistere...ecco l'anticipazione della puntata di Love Is In The Air che andrà in onda domani su… - gjscco : RT @MicheleGubitosa: Draghi acclamato da Confindustria? 'Guardi, a me vanno benissimo gli applausi delle piazze' La straordinaria risposta… - mickycaruso : RT @MicheleGubitosa: Draghi acclamato da Confindustria? 'Guardi, a me vanno benissimo gli applausi delle piazze' La straordinaria risposta… -