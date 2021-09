Matrimonio sulla spiaggia per l’attrice: prima con l’abito bianco in tv, poi nella vita vera (Di mercoledì 29 settembre 2021) In bianco nella nota serie tv e poi nella vita vera. Dopo il finto Matrimonio davanti alle telecamere, quello in spiaggia con l’uomo che ha incontrato nell’agosto del 2019: da allora non si sono più lasciati. l’attrice classe 1986 e il neo marito volevano che il loro giorno speciale si ispirasse all’occasione in cui i loro sguardi si sono incrociati per la prima volta, durante un festival nel deserto del Nevada. “Ci siamo incontrati al Burning Man, quindi volevamo che il nostro Matrimonio emulasse la sensazione di un festival a flusso libero”, ha spiegato lei, che come detto aveva già indossato l’abito bianco. Succedeva nella sesta stagione di Lucifer, la famosa ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 29 settembre 2021) Innota serie tv e poi. Dopo il fintodavanti alle telecamere, quello incon l’uomo che ha incontrato nell’agosto del 2019: da allora non si sono più lasciati.classe 1986 e il neo marito volevano che il loro giorno speciale si ispirasse all’occasione in cui i loro sguardi si sono incrociati per lavolta, durante un festival nel deserto del Nevada. “Ci siamo incontrati al Burning Man, quindi volevamo che il nostroemulasse la sensazione di un festival a flusso libero”, ha spiegato lei, che come detto aveva già indossato. Succedevasesta stagione di Lucifer, la famosa ...

Advertising

_eemmee_ : Non lo so i Perrotti stanno taggando Simone Corinaldesi e so andata a vede penso che è il marito della sorella perc… - AniKondor : @Lisaonthesofa Gli sposini di plastica (fatti malissimo) che erano sulla torta nuziale del matrimonio della buonanima della prozia Pina ?? - lostingilinsky : raga comunque so che non c'entra niente ma vogliamo parlare di scene da un matrimonio condotto da anna tatangelo???… - flamanc24 : RT @Marina_RomaK10: Erdem ha il loro matrimonio sulla coscienza, o volendo la furbona all'entrata che dà una busta 'importante' per Serkan… - Marina_RomaK10 : Erdem ha il loro matrimonio sulla coscienza, o volendo la furbona all'entrata che dà una busta 'importante' per Ser… -