Mamma sbranata da un cane enorme davanti alle sue figlie | “Loro hanno visto tutto”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Tragedia in famiglia. Muoreda unAmber LaBelle. La donna stava facendo diper tenere illontano dproprie. Purtroppo l’animale, un incrocio tra un bulldog e un pit bull americano del peso di circa 54 Kg, a cui ladi 42 anni stava facendo da dogsitter, non ha trattenuto l’istinto. La tragedia avvenuta nello Stato USA dell’ Oregon lascia senza parole. A diffondere la drammatica vicenda, i media americani sui quali si apprende che Amber si era offerta come dogsitter per ildi un amico. Nel giro di pochi muniti, non appena ledella 42enne si sono avvicinate all’animale, questo ha mostrato atteggiamenti aggressivi. Amber non poteva che difendere leed è ...