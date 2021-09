“Mai successo in 12 anni a UeD”. Gemma entra in studio ed è delusione totale. Ma nessuna pietà per lei (Di mercoledì 29 settembre 2021) Anche quest’anno Gemma Galgani è una delle protagoniste al centro dello studio di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Quest’anno per la prima volta dopo tanto tempo sta facendo i conti con l’assenza di pretendenti. La dama torinese ha sbottato e in studio ha fatto presente il fatto che non ci fossero cavalieri interessati a lei, chiedendo espressamente perché nessuno si stesse facendo avanti per provare a conoscerla e corteggiarla. Gemma Galgani è stata abbastanza esplicita e ha chiesto espressamente ai cavalieri del parterre over come mai quest’anno nessuno si fosse fatto avanti per proporle anche solo di bere un caffè insieme. Si tratta di una situazione a cui la dama torinese non è abituata dal momento che all’interno del parterre c’è sempre stato più di qualcuno interessato a ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 29 settembre 2021) Anche quest’annoGalgani è una delle protagoniste al centro dellodi Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Quest’anno per la prima volta dopo tanto tempo sta facendo i conti con l’assenza di pretendenti. La dama torinese ha sbottato e inha fatto presente il fatto che non ci fossero cavalieri interessati a lei, chiedendo espressamente perché nessuno si stesse facendo avanti per provare a conoscerla e corteggiarla.Galgani è stata abbastanza esplicita e ha chiesto espressamente ai cavalieri del parterre over come mai quest’anno nessuno si fosse fatto avanti per proporle anche solo di bere un caffè insieme. Si tratta di una situazione a cui la dama torinese non è abituata dal momento che all’interno del parterre c’è sempre stato più di qualcuno interessato a ...

