LUCE DEI TUOI OCCHI, SECONDA PUNTATA: EMMA CONTINUA LA RICERCA DELLA SUA ALICE (Di mercoledì 29 settembre 2021) Secondo appuntamento, mercoledì 29 settembre, in prima serata su Canale 5, con l'avvincente giallo melò "LUCE dei TUOI OCCHI" che vede protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno. La prima PUNTATA ha raccolto 3,2 milioni di telespettatori con il 15,8%, vincendo la serata. La fiction, prodotta da Banijay Studios Italy e diretta da Fabrizio Costa, vanta nel cast, tra gli altri, anche Paola Pitagora, Maria Rosaria Russo, Bernardo Casertano, Francesca Beggio, Luca Bastianello, Yari Gugliucci e Carla Ferraro. La serie è prodotta da Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy per RTI. Soggetto e sceneggiature sono di Eleonora Fiorini e Davide Sala. LUCE dei TUOI OCCHI – Trama SECONDA PUNTATA Luisa inizia ad indagare sull'incidente ...

