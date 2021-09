L’indagine sugli abusi sessuali compiuti dai dipendenti dell’OMS in Congo (Di mercoledì 29 settembre 2021) Le violenze furono compiute tra il 2018 e il 2020, durante la lotta all’epidemia di Ebola, ha concluso una commissione d’inchiesta Leggi su ilpost (Di mercoledì 29 settembre 2021) Le violenze furono compiute tra il 2018 e il 2020, durante la lotta all’epidemia di Ebola, ha concluso una commissione d’inchiesta

MartiMorini : RT @ilpost: L’indagine sugli abusi sessuali compiuti dai dipendenti dell’OMS in Congo - Skittygoa : RT @ilpost: L’indagine sugli abusi sessuali compiuti dai dipendenti dell’OMS in Congo - gemin_steven98 : RT @ilpost: L’indagine sugli abusi sessuali compiuti dai dipendenti dell’OMS in Congo - ilpost : L’indagine sugli abusi sessuali compiuti dai dipendenti dell’OMS in Congo - pedroelrey : 'Facebook Files', l'indagine del @WSJ sugli errori del gigante dei social e la sua riluttanza/incapacità di affront… -

Ultime Notizie dalla rete : L’indagine sugli Decarbonizzazione nel Sulcis, un'indagine sugli effetti Agenzia ANSA