Insigne: “Brucia ancora non essere in Champions ma l’Europa League è un obiettivo importante. Osimhen? E’ pazzesco” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con lo Spartak Mosca di Europa League. Queste le sue parole: “Io sto bene, anche i miei compagni. Abbiamo fatto un grande allenamento come sempre e preparato bene la partita. Dobbiamo rimanere concentrati e con i piedi bene a terra perché la strada è lunga sia in campionato che in Europa. Non dobbiamo farci travolgere dall’entusiasmo che ci circonda, ma concentrarci sul lavoro e arrivare al massimo ad ogni partita. Dovremo essere pronti a fare il nostro gioco e arrivare a tutti i costi alla vittoria”. Su Spalletti: “Abbiamo parlato tanto, ma sono cose che rimangono tra noi. Non solo con me, parla con tutta la squadra per tirare fuori da ognuno di noi un potenziale che abbiamo sempre avuto. Ho un ottimo ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il capitano del Napoli, Lorenzo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con lo Spartak Mosca di Europa. Queste le sue parole: “Io sto bene, anche i miei compagni. Abbiamo fatto un grande allenamento come sempre e preparato bene la partita. Dobbiamo rimanere concentrati e con i piedi bene a terra perché la strada è lunga sia in campionato che in Europa. Non dobbiamo farci travolgere dall’entusiasmo che ci circonda, ma concentrarci sul lavoro e arrivare al massimo ad ogni partita. Dovremopronti a fare il nostro gioco e arrivare a tutti i costi alla vittoria”. Su Spalletti: “Abbiamo parlato tanto, ma sono cose che rimangono tra noi. Non solo con me, parla con tutta la squadra per tirare fuori da ognuno di noi un potenziale che abbiamo sempre avuto. Ho un ottimo ...

Advertising

infoitsport : Insigne: 'Rinnovo? Penso solo al campo. Brucia ancora non essere andati in Champions' - _SiGonfiaLaRete : #NapoliSpartak, la conferenza stampa di #Insigne - cucaba : @Michele86454851 @realvarriale @sscnapoli @sampdoria @victorosimhen9 @Lor_Insigne @FabianRP52 Vi brucia? - Manicomitico : @Pipino1131 @francescopel @realvarriale @sscnapoli @sampdoria @victorosimhen9 @Lor_Insigne @FabianRP52 .. Perché ti… - d0ttGoNzo : @SpudFNVPN Perchè non parli mai di Insigne? Brucia un po’ il capitano napolese cerebroleso?! -