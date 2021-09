Il professore Del Conte: 'Bisogna riscrivere un nuovo Statuto del Lavoro per aiutare chi non ce l'ha' (Di mercoledì 29 settembre 2021) A cinquantuno anni dalla sua nascita è venuto il tempo di far pace con lo Statuto dei lavoratori, liberandolo dal destino di ostaggio di guerriglie di posizionamento politico e tributandogli tutti gli ... Leggi su globalist (Di mercoledì 29 settembre 2021) A cinquantuno anni dalla sua nascita è venuto il tempo di far pace con lodei lavoratori, liberandolo dal destino di ostaggio di guerriglie di posizionamento politico e tributandogli tutti gli ...

Advertising

quotidianopiem : Ivrea, il cambio di sesso del professore di latino diventato professoressa dopo 25 anni in cattedra - viciocort : RT @franciungaro: .@N_Pasquino - Professore e Presidente CT106 Esposizione Umana ai Campi Elettromagnetici - ribadisce le #fakenews sul #5G… - riccardoweiss : @todorov_denis @Ariachetira @myrtamerlino Eh ma la faccia della Merla e del Pavone dopo la dichiarazione del profes… - kasparovskarpov : @AzzurraBarbuto Azzurra,hai visto le facce di Myrta Merlino e Cecchi Paone quando in studio un esimio professore ha… - Cassandraromana : RT @Picindolor1: @valy_s E questo essere che,mentre il professore parla,scuote la manina come dire...ma cosa sta dicendo... ovviamente per… -