I casi sono due in onda su Rai 5 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Per gli amanti della risata napoletana, Rai 5 propone una commedia dove a fare da asse portante c'è il grande Peppino de Filippo. Parliamo de I casi sono due. La trama è tutta da ridere. Peppino De Filippo veste i panni di Gaetano Esposito, un uomo di origine napoletana che svolge il ruolo di chef per il barone Ottavio del Duca. Lo chef, in paese è ben noto per essere un bugiardo patentato. La commedia in questione è stata scritta da Armando Curcio e ha permesso al Peppino De Filippo di evolversi e arrivare ai livelli in cui ha interpretato altri personaggi che lo hanno portato al successo. Tra le altre cose a curare e regia teatrale è stato proprio Peppino De Filippo, mentre l regia Tv è di Fernanda Turvani. Nel cast vedremo oltre a Peppino De Filippo, anche Luigi De Filippo. L'articolo proviene da NonSolo.TV.

