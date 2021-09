Highlights Wolfsburg-Siviglia 1-1 | Champions League 2021 2022 VIDEO | polemica per rigore al 90?

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Ilcon glie i gol di1-1, match valido per la fase a gironi della. Dopo un primo tempo terminato a reti inviolate, Steffen conclude a porta vuota dopo un tiro rimpallato contro un difensore e porta in vantaggio i suoi, ma all’87’, dopo un’attenta analisi al Var, l’arbitro Kabakov concede calcio diagli ospiti per una brutta entrata di Guilavogui che gli è costata l’espulsione; Rakitic non fallisce dal dischetto e il match termina in parità. SportFace.

L'idea era quella di non andare subito sotto nel punteggio ma così è stato per l'Hoffenheim di Sebastian Hoeneß che nella sfida contro il Wolfsburg aveva sicuramente sperato in una miglior partenza. L ...Alla fine è pari e patta tra il Wolfsburg e l'Eintracht Francoforte con entrambe le squadre che escono dal campo con un punto in più in classifica. Il gol di Wout Weghorst al 70° minuto ha permesso al ...