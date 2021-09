Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani è stata tradita dal fidanzato con Soleil (Di mercoledì 29 settembre 2021) Francesca Cipriani, concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, è protagonista dell’ultimo gossip sulla casa più famosa d’Italia. Pare che il suo fidanzato l’abbia tradita con Soleil George, altra concorrente del reality, prima che Francesca entrasse nella casa. Grande Fratello Vip: chi è il fidanzato di Francesca Cipriani La Cipriani ha parlato del suo ragazzo Alessandro Rossi durante una puntata del reality, a seguito delle domande di Alfonso Signorini. Dopo le sue dichiarazioni, il fidanzato è stato al centro delle ricerche sul web, non essendo noto al mondo dello spettacolo. All’interno della casa la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 29 settembre 2021), concorrente della sesta edizione delVip, è protagonista dell’ultimo gossip sulla casa più famosa d’Italia. Pare che il suol’abbiaconGeorge, altra concorrente del reality, prima cheentrasse nella casa.Vip: chi è ildiLaha parlato del suo ragazzo Alessandro Rossi durante una puntata del reality, a seguito delle domande di Alfonso Signorini. Dopo le sue dichiarazioni, ilè stato al centro delle ricerche sul web, non essendo noto al mondo dello spettacolo. All’interno della casa la ...

