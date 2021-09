Giulia Salemi fa una rivelazione choc su Cristiano Malgioglio, l’amaro commento: “Non sta bene!” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Giulia Salemi e Cristiano Malgioglio sono due dei concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, conclusasi con la vittoria di Tommaso Zorzi. Ora entrambi sono coinvolti in differenti impegni televisivi e a quanto pare la distanza non ha giovato al loro rapporto. L’influencer italo-persiana ha recentemente rilevato di essere rimasta stupita dall’atteggiamento tenuto del paroliere nei suoi confronti, arrivando a dichiarare: “Non sta bene!”. Giulia Salemi senza freni su Cristiano Malgioglio: le sue parole Nel corso dell’ultime puntata del GF Vip Party, Gaia Zorzi e Giulia Salemi hanno chiacchierato con i loro ospiti. Parlando con Andrea Zelletta, come lei concorrente della quinta ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 29 settembre 2021)sono due dei concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, conclusasi con la vittoria di Tommaso Zorzi. Ora entrambi sono coinvolti in differenti impegni televisivi e a quanto pare la distanza non ha giovato al loro rapporto. L’influencer italo-persiana ha recentemente rilevato di essere rimasta stupita dall’atteggiamento tenuto del paroliere nei suoi confronti, arrivando a dichiarare: “Non sta”.senza freni su: le sue parole Nel corso dell’ultime puntata del GF Vip Party, Gaia Zorzi ehanno chiacchierato con i loro ospiti. Parlando con Andrea Zelletta, come lei concorrente della quinta ...

