GF Vip 6, pace fatta tra Soleil e Gianmaria: la modella in lacrime tra le sue braccia (Di mercoledì 29 settembre 2021) Al Grande Fratello Vip 6 continua la saga che vede coinvolti i due ex Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. Dopo tanti confronti infuocati, accuse ed epiteti discutibili, la modella italo-americana e l'imprenditore di Napoli sembrano aver finalmente trovato un punto di incontro. Qualche ora fa, infatti, Gianmaria ha chiesto scusa e anche Soleil è parsa molto più morbida nei suoi confronti. GF Vip, Katia Ricciarelli shock su Alex Belli: "Ce l'ha piccolo" Dopo la notte trascorsa insieme nella Love Boat, la soprano non ha avuto parole tenere nei confronti dell'attore GF Vip 6, nuovo chiarimento tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge "Mi dispiace tanto di averti ...

