Desiree Ferlito | ex single di Temptation Island | ha sposato l’imprenditore Nino Pulvirenti

Nino Pulvirenti e Desiree Ferlito sono diventati marito e moglie. L'ex patron del Catania Calcio, 59 anni, e la modella ed ex single di Temptation Island, 35 anni, hanno pronunciato il fatidico sì con rito civile a Lentini. Damigelle e paggetti, le figlie che Desiree ha avuto da una precedente relazione e i due bambini nati dall'amore con l'imprenditore.

