Dal cdm il via libera alla proroga per il referendum: la Lega non partecipa al voto (Di mercoledì 29 settembre 2021) Via libera del Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, decreto legge 'Disposizioni urgenti in materia di giustizia e disposizioni di proroga in tema di referendum, assegno temporaneo e Irap'. Al voto, secondo quanto viene riferito, non hanno partecipato i ministri della Lega, che avrebbero espresso dissenso sulla scelta di prorogare i termini per la presentazione delle firme. La misura era stata chiesta dai promotori dei quesiti sulla cannabis Legale che lamentavano una discriminazione con gli altri referendum e i ritardi dei comuni nella consegna dei certificati elettorali. Le firme, infatti, sono state raccolte solo online, attraverso lo Spid. Ma per la consegna alla corte di Cassazione

