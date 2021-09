Concorso TFA Sostegno: tracce svolte per la prova scritta (Di mercoledì 29 settembre 2021) Al termine delle prove preselettive (in fase di svolgimento) saranno pubblicati gli elenchi degli ammessi e il calendario di svolgimento della prova scritta del Concorso TFA Sostegno Didattico 2021. Scopriamo su cosa si baseranno le domande e come prepararsi. prova scritta TFA: composizione delle domande La prova scritta del Concorso per le specializzazioni in Sostegno L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 29 settembre 2021) Al termine delle prove preselettive (in fase di svolgimento) saranno pubblicati gli elenchi degli ammessi e il calendario di svolgimento delladelTFADidattico 2021. Scopriamo su cosa si baseranno le domande e come prepararsi.TFA: composizione delle domande Ladelper le specializzazioni inL'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Concorso TFA Sostegno: tracce svolte per la prova scritta - MariaGr44914152 : @GiuseppeConteIT TFA VI CICLO - Noi abbiamo pagato per essere selezionati in modo equo e giusto ma non è così. Il m… - MariaGr44914152 : @GiuseppeConteIT Presidente, le invio un link dove può leggere qualcosa a proposito dell'ultimo concorso TFA VI cic… - RobertafiVisone : @Potty_L @alessiamoiraghi @niccotweex Ora mi sono un attimo 'fermata' con lavoro&studio ché sono incinta, ma finora… -