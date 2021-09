“Con la sua morte…”. Eleonora Daniele in lacrime: “Ero la sua preferita” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Eleonora Daniele è stata ospite di Maurizio Costanzo a “S’è fatta notte” il programma che va in onda su Rai1 giunto alla quindicesima edizione. Con Maurizio Costanzo, che ad ottobre tornerà in onda su Canale 5 con il Maurizio Costanzo Show anche Maria Grazia Cucinotta, attrice, produttrice e protagonista anche di numerose battaglie nel sociale. Anche quest’anno S’è fatta notte andrà in onda (con durata complessiva di mezz’ora) dopo Settestorie, il programma di Monica Maggioni. Con Maurizio Costanzo le due donne hanno parlato della loro storia e dell’amicizia che le unisce, rafforzata dall’impegno comune verso i problemi dei più deboli. Insieme hanno portato avanti una battaglia per le famiglie dei bambini malati di atrofia muscolare spinale. “Ogni bambino è nostro figlio. Sto combattendo per loro come farebbe una madre”, ha detto la ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 29 settembre 2021)è stata ospite di Maurizio Costanzo a “S’è fatta notte” il programma che va in onda su Rai1 giunto alla quindicesima edizione. Con Maurizio Costanzo, che ad ottobre tornerà in onda su Canale 5 con il Maurizio Costanzo Show anche Maria Grazia Cucinotta, attrice, produttrice e protagonista anche di numerose battaglie nel sociale. Anche quest’anno S’è fatta notte andrà in onda (con durata complessiva di mezz’ora) dopo Settestorie, il programma di Monica Maggioni. Con Maurizio Costanzo le due donne hanno parlato della loro storia e dell’amicizia che le unisce, rafforzata dall’impegno comune verso i problemi dei più deboli. Insieme hanno portato avanti una battaglia per le famiglie dei bambini malati di atrofia muscolare spinale. “Ogni bambino è nostro figlio. Sto combattendo per loro come farebbe una madre”, ha detto la ...

