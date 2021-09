Cingolani s’inchina a Greta E noi paghiamo

Leggi su nicolaporro

00:00 Buongiorno ai commensali. 01:00 Caso Morisi, è ormai in atto il trattamento Salvini sfruttando lo scandalo che ha travolto il suo braccio destro. E i giornali gli contestano pure la chiusura della campagna elettorale dei candidati sindaci con la Meloni. 05:00 Cresce il partito di Draghi al Quirinale. 05:50 Rincaro bollette, da venerdì arriva la stangata su luce e gas mentre il ministrosi inginocchia daThunberg. Che brutta scena! 08:00 Strage sul lavoro, solo ieri sei morti e Landini sulla Stampa chiede di punire le aziende. Non avevamo dubbi! 10:20 Discoteche, il Cts continua a volerle chiuse… 12:20 Alitalia, per il Tempo è già a terra.