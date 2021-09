Ci sono sette sintomi che dovrebbero spingerci a fare un tampone (Di mercoledì 29 settembre 2021) Esistono sette sintomi principali che dovrebbero spingerci a fare un tampone per diagnosticare l’eventuale presenza dell’infezione da Covid-19. A “scovarli” è stato uno studio condotto dall’Imperial College di Londra, pubblicato sulla rivista PLOS Medicine. I campanelli d’allarme sono perdita o cambiamento dell’olfatto, perdita o cambiamento del gusto, febbre, tosse persistente, brividi, perdita di appetito e dolori muscolari. Stando a quanto emerso dalla ricerca, quando compaiono tutti e sette insieme, il tampone risulta positivo nel 70-75% dei casi. Lo studio è molto ampio: ha coinvolto 1.147.345 volontari nel Regno Unito con dati raccolti in 8 cicli di test condotti tra giugno 2020 e gennaio 2021. I risultati dei tamponi effettuati ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 29 settembre 2021) Esistonoprincipali cheunper diagnosticare l’eventuale presenza dell’infezione da Covid-19. A “scovarli” è stato uno studio condotto dall’Imperial College di Londra, pubblicato sulla rivista PLOS Medicine. I campanelli d’allarmeperdita o cambiamento dell’olfatto, perdita o cambiamento del gusto, febbre, tosse persistente, brividi, perdita di appetito e dolori muscolari. Stando a quanto emerso dalla ricerca, quando compaiono tutti einsieme, ilrisulta positivo nel 70-75% dei casi. Lo studio è molto ampio: ha coinvolto 1.147.345 volontari nel Regno Unito con dati raccolti in 8 cicli di test condotti tra giugno 2020 e gennaio 2021. I risultati dei tamponi effettuati ...

Advertising

MSF_ITALIA : Sono già state fatte alle autorità competenti (maltesi e italiane) 7 richieste di #portosicuro per la #GeoBarents.… - Ruffino_Lorenzo : Il 71.1% della popolazione totale è stato completamente vaccinato e il 4.8% è in attesa di seconda dose. Gli over 5… - Ettore_Rosato : Conferma da #Figliuolo che questa settimana sono state somministrate 80.500 prime dosi di vaccino, +32,5% rispetto… - SimonettaCom : RT @MSF_ITALIA: Sono già state fatte alle autorità competenti (maltesi e italiane) 7 richieste di #portosicuro per la #GeoBarents. Non ci è… - AlessandraSil86 : RT @MSF_ITALIA: Sono già state fatte alle autorità competenti (maltesi e italiane) 7 richieste di #portosicuro per la #GeoBarents. Non ci è… -