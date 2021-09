Chi è Julia Ituma, la stella delle azzurrine sulle orme della Egonu (Di mercoledì 29 settembre 2021) Prima ancora di giocare la finale del Mondiale under 18 contro la Russia, questa notte alle 3 italiane visto che si gioca a Durango, in Messico, l'Italia si gode già un'altra medaglia giovanile (dopo ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 29 settembre 2021) Prima ancora di giocare la finale del Mondiale under 18 contro la Russia, questa notte alle 3 italiane visto che si gioca a Durango, in Messico, l'Italia si gode già un'altra medaglia giovanile (dopo ...

