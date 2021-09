Carlo Cracco, levati il grembiule (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dinner Club, sei personaggi alla scoperta di ricette e territori Corriere della sera, pagina 55, di Aldo Grasso. Sei personaggi in cerca di cuoco. Dinner Club, lo show, prodotto da Banijay Italia è un viaggio lungo l’Italia alla ricerca del cibo genuino (Amazon Prime Video), ma è anche una bella riflessione sul concetto di professionalità. In poche righe il «sugo» delle sei puntate. Lo chef stellato Carlo Cracco si accompagna a sei amici alla scoperta di ricette, territori ed esperienze gastronomiche di vario genere, dal Delta del Po (Fabio De Luigi) alla Puglia e Basilicata (Luciana Littizzetto), dalla Sardegna (Diego Abatantuono) al Cilento (Valerio Mastandrea), dalla Maremma (Sabrina Ferilli) alla Sicilia (Pierfrancesco Favino). C’è il viaggio, c’è l’incontro con le specialità del posto, c’è la cena finale che ogni attore deve preparare per gli ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dinner Club, sei personaggi alla scoperta di ricette e territori Corriere della sera, pagina 55, di Aldo Grasso. Sei personaggi in cerca di cuoco. Dinner Club, lo show, prodotto da Banijay Italia è un viaggio lungo l’Italia alla ricerca del cibo genuino (Amazon Prime Video), ma è anche una bella riflessione sul concetto di professionalità. In poche righe il «sugo» delle sei puntate. Lo chef stellatosi accompagna a sei amici alla scoperta di ricette, territori ed esperienze gastronomiche di vario genere, dal Delta del Po (Fabio De Luigi) alla Puglia e Basilicata (Luciana Littizzetto), dalla Sardegna (Diego Abatantuono) al Cilento (Valerio Mastandrea), dalla Maremma (Sabrina Ferilli) alla Sicilia (Pierfrancesco Favino). C’è il viaggio, c’è l’incontro con le specialità del posto, c’è la cena finale che ogni attore deve preparare per gli ...

