(Di mercoledì 29 settembre 2021) ROMA - In una lunga intervista a "The Athletic", Leonardo, ha parlato di tanti argomenti . Ad esempio del suo futuro, che vede in panchina : " Assolutamente sì, anche se mia moglie è contraria ...

Advertising

SerieA : .@PauDybala_JR, @bonucci_leo19 e @locamanuel73: le firme nel primo successo ???? casalingo in campionato ?????????… - GoalItalia : Bonucci ricorda gli anni al fianco di Cristiano Ronaldo: “Abbiamo iniziato a mancare un po’ nel nostro lavoro quoti… - 1SquadraDiCalci : RT @GoalItalia: Bonucci ricorda gli anni al fianco di Cristiano Ronaldo: “Abbiamo iniziato a mancare un po’ nel nostro lavoro quotidiano, n… - sportli26181512 : #Bonucci: 'Nel 2016 a un passo dal City. Diventerò allenatore': Il difensore della #Juve si racconta in una lunga i… - Corrado_Parlati : Secondo le ultime dalla #Continassa, ecco la formazione: Szczesny Danilo de Ligt Bonucci Chiellini De Sciglio Cuad… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonucci Nel

Euro 2016 Epica la sfida di un anno dopo, sempre con le nazionali, all' Europeo francese del 2016: Belgio - Italia 0 - 2 e Lukaku imbavagliato dae, soprattutto, Chiellini. I professori...ROMA - In una lunga intervista a "The Athletic", Leonardo, ha parlato di tanti argomenti . Ad esempio del suo futuro, che vede in panchina : " Assolutamente sì, anche se mia moglie è contraria e mi vorrebbe più a casa vorrei fare l'allenatore. Ora ...Il difensore della Juventus, Bonucci, durante un'intervista ha rivelato un interessante retroscena di mercato che riguarda il Manchester City di Guardiola ...Il difensore centrale della Juventus Leonardo Bonucci ha parlato di come difendersi dall'attaccante del Chelsea Romelu Lukaku, l'errore del centrocampista inglese Declan Rice agli Europei ...