Andrea Iannone puntualizza sulla relazione con Giulia De Lellis

Pronto per partecipare alla nuova edizione di Ballando con le stelle, Andrea Iannone rilascia un'intervista e parla delle sue relazioni E' tutto pronto per la nuova edizione di Ballando con le stelle che partirà in prima serata su Rai Uno il 16 ottobre. Tra i volti noti dello spettacolo che si sfideranno a colpi di passi di danza, vi è anche il pilota Andrea Iannone. Se la sfida per lui non è una novità, il ballo sì. Prima di scendere in pista, Iannone ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi al quale si è raccontato tra passato e presente. Senza alcun problema, Andrea Iannone ha spiegato subito perchè ha accettato. Il pilota ha dichiarato: «È stata come una mamma e questo è stato fondamentale per convincermi ad accettare». Dalle sue parole trapela che Iannone ha ...

